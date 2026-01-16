إعلان

الأول في الأورام والثالث بالمخ.. السعديين بالشرقية يتفوق على مستشفيات مصر

كتب : أميرة يوسف

10:56 م 16/01/2026

مستشفى السعديين المركزي

الشرقية - ياسمين عزت:

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، تحقيق نتائج متميزة في مؤشرات الأداء الصحي، حيث حصد مستشفى السعديين المركزي المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية في جراحات الأورام، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في جراحات المخ والأعصاب، وذلك وفقًا لتقرير الأداء الصادر عن قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان عن عام 2025.

وأعرب الدكتور أحمد البيلي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققه مستشفى السعديين المركزي يُعد إضافة مهمة لسلسلة النجاحات التي يشهدها القطاع الصحي بمحافظة الشرقية، ويعكس حجم الجهود المخلصة المبذولة من الفرق الطبية بالمستشفى، والتزامهم بتقديم خدمات جراحية متقدمة لمرضى الأورام والمخ والأعصاب، وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة.

ووجّه وكيل وزارة الصحة، الشكر لإدارة مستشفى السعديين المركزي، وعلى رأسها الدكتور السيد طه مدير المستشفى، ورؤساء أقسام جراحة الأورام السرطانية وجراحة المخ والأعصاب، وجميع الفرق الطبية والعاملين بهذه الأقسام، إضافة إلى فريق العمل بالمستشفى، مثمنًا دورهم في تحقيق هذا التصنيف المتقدم وتقديم خدمات علاجية وجراحية متخصصة بكفاءة عالية للمرضى من داخل محافظة الشرقية وخارجها. كما أشاد بدور الجهاز الإشرافي بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

من جانبه، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية، أن هذا التصنيف يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لقياس أداء مستشفيات الجمهورية من حيث عدد وجودة الجراحات في التخصصات المختلفة، ومن بينها جراحات الأورام والمخ والأعصاب.

وأشار إلى أن قسم جراحة الأورام السرطانية بمستشفى السعديين المركزي أجرى 990 عملية جراحية منذ افتتاحه عام 2021، كما نفذت المستشفى خلال عام 2025 وحده نحو 3 آلاف عملية جراحية، فضلًا عن اختيارها ضمن 20 مستشفى نموذجية على مستوى الجمهورية، بما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمة الطبية وارتفاع كفاءة الكوادر الصحية.

