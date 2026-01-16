"تغييرات كثيرة".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره نيجيريا، المقرر إقامتها غدا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر أمام نيجيريا غدا، على ملعب "محمد الخامس"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وفقد منتخب مصر فرصة التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه، بعدما تلقى الهزيمة أمام السنغال، في نصف النهائي بهدف دون مقابل.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر العديد من التغييرات في مباراة الغد، بسبب غياب عدد من اللاعبين ما بين إصابات أو إيقافات.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد صبحي، رامي ربيعة، حمدي فتحي ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد زيزو ومهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه

