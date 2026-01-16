مباريات الأمس
"تغييرات كثيرة".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا

كتب : مصراوي

11:34 م 16/01/2026
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره نيجيريا، المقرر إقامتها غدا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر أمام نيجيريا غدا، على ملعب "محمد الخامس"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وفقد منتخب مصر فرصة التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه، بعدما تلقى الهزيمة أمام السنغال، في نصف النهائي بهدف دون مقابل.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر العديد من التغييرات في مباراة الغد، بسبب غياب عدد من اللاعبين ما بين إصابات أو إيقافات.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد صبحي، رامي ربيعة، حمدي فتحي ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد زيزو ومهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا مباراة مصر ونيجيريا تشكيل مصر المتوقع لمباراة نيجيريا

