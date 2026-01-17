كتب-عبدالله محمود:

كشف البيت الأبيض عن تشكيل مجلس السلام في غزة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسته، بعضوية عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت، إن المجلس في غزة سيضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، إلى جانب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق توني بلير.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه تم تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، في إطار دعم الجهود الأمنية والاستقرار في القطاع.

كما أعلن تعيين نيكولاي ملادينوف عضوًا في المجلس التنفيذي لغزة، وتكليفه بمنصب الممثل السامي لغزة، على أن يتم إنشاء مجلس تنفيذي لدعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأكد البيت الأبيض تعيين المسؤولين الأمريكيين آرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام في غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة سيرأسها الدكتور علي شعث، وسيتولى الإشراف على استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات في القطاع.

وذكر البيت الأبيض أنه، دعمًا لمكتب الممثل السامي والمجلس الوطني لحكومة غزة، يجري العمل على تشكيل مجلس تنفيذي لقطاع غزة.

وأوضح أن هذا المجلس سيسهم في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتقديم خدمات متميزة من شأنها تعزيز السلام والاستقرار والازدهار لسكان القطاع.

وأضاف البيان أن الأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس التنفيذي هم: "ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعلي الذوادي، والفريق حسن رشاد، والسير توني بلير، ومارك روان، ووزيرة دولة الإمارات ريم الهاشمي، ونيكولاي ملادينوف، وياكير غاباي، ووسيغريد كاج".

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم هذا الإطار الانتقالي، وتعمل في شراكة وثيقة مع إسرائيل والدول العربية الرئيسية والمجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف الخطة الشاملة.

ودعا ترامب جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع المجلس الوطني للتحالفات، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة.

واختتم البيت الأبيض بيانه بالتأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أعضاء إضافيين في كلٍّ من المجلس التنفيذي ومجلس غزة التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.