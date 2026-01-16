انطلاق ورش الرسم على المجسمات الهرمية بمدن جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية' بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات الموسم الجديد من الملتقى الفني "فيها حاجة حلوة" بالمدن السياحية والتراثية بمحافظة جنوب سيناء.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أعمال فنية ورسم على مجسمات هرمية مستوحاة من هرم هوارة، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والمصورين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تنمية المواهب الشبابية، وبث روح الولاء والانتماء لديهم، من خلال تنظيم ورش فنية داخل المدن التراثية والمحافظات السياحية المصرية، بما يبرز إبداعات أصحاب القوى الناعمة من الفنانين ومبدعي الحركة التشكيلية المصرية.

كما تعكس الفعاليات حرص الوزارة على استثمار الإمكانات الفنية والإبداعية للشباب داخل المواقع التراثية والسياحية، بما يسهم في الترويج الثقافي والسياحي لمصر عبر الفنون البصرية والإبداعية، وإبراز ما تتمتع به من ثراء حضاري وتاريخي.

ومن المقرر أن يستمر الملتقى خلال الفترة المقبلة من خلال عدد من الورش الفنية المتخصصة التي تقام في مدن سياحية مختلفة، بمشاركة نخبة من المبدعين، ليكون منصة حقيقية لاكتشاف وتطوير المواهب، وتقديم أعمال فنية تعكس عظمة تاريخ ومكانة مصر.