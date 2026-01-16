بالصور- افتتاح مسجد قباء بالعتمور بحري في كوم أمبو بأسوان

قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، سمير سعيد، والدكتور حازم محمد، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد قباء بالعتمور بحري، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 65 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.