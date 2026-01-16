نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان

شهدت الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة، مساء اليوم الجمعة، تنافسًا شديدًا بين المتسابقين، إذ حصل محمد محمد كامل وأحمد محمد محمد على 272 درجة لكل منهما، بينما حصل عطية الله رمضان على 271 درجة.

وبناءً على النتائج، تأهل محمد وأحمد رسميًا إلى الجولة التالية، في حين خرج عطية الله مبدئيًا، لكنه ما زال يملك فرصة العودة إلى المنافسة عبر تصويت الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق Watch It .

ويستهدف البرنامج اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويعرض على قنوات الحياة، CBC، والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

