مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء تركيب "طبق دش" في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن بين أهالي قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوط شاب من الطابق الخامس أعلى منزله أثناء قيامه بأعمال تركيب طبق دش.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط شاب من علو داخل نطاق مركز أشمون، وانتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ، وبالفحص، تبين مصرع الشاب "محمد ر.م.ا"، 20 عامًا، بعدما انزلقت قدماه أثناء تركيب طبق دش أعلى المنزل، ليسقط من الطابق الخامس مُصابًا بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.