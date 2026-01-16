إعلان

منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه

كتب : مروان الطيب

09:26 م 16/01/2026 تعديل في 09:26 م
هنأ عدد كبير من نجوم الوسط الفني مطرب الراب ويجز على زواجه من العراقية نور العزاوي، التي أعلن ارتباطه بها خلال الساعات الماضية.

وكشف ويجز منذ قليل عن صورة تجمعه بزوجته احتفالا بالزواج وكتب: اتجوزت حب حياتي".

وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل العديد من النجوم منهم منهم الفنانة منى زكي وكتبت: "مبروك فرحنا لكم أوي ربنا يسعدكوا، والفنانة أنغام وكتبت: "ماشاء الله ألف مبروك"، والفنان حسام الحسيني وكتب: "مبروك ربنا يبارك لك حبيب قلبي"، والفنانة هند صبري وكتبت: "مبروك ليكم".

كما علق جمهوره وقال: "مبروك يا باشا، الأميرة طلعت عراقية، ألف مليون مبروك ربنا يكرمكم في حياتكم، أحلى اتنين بالدنيا".

ويجز يعلن ارتباطه رسميا

فوجئ جمهور ومتابعي مطرب الراب ويجز إعلان ارتباطه رسميا على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر ويجز صورة له عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" ولم يكشف عن صورتها.

وبعدها بساعات نشر ويجز صورة لهما احتفالا بالزواج وكتب: اتجوزت حب حياتي".

ويجز يتعاون لأول مرة مع الكينج محمد منير

تعاون الرابر ويجز مؤخرا مع النجم الكبير محمد منير بأغنية "كلام فرسان" وتشاركا غنائها على طريقة الديو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

