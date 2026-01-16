"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم

انتقادات قوية من عمرو أديب لحسام وإبراهيم حسن

كشف مصدر مطلع تعرض ياسر إبراهيم نجم خط دفاع منتخب مصر للإصابة في الظهر.

وقال في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، نحاول في الساعات القليلة القادمة تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة نيجيريا.

ويواجه منتخب مصر منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع غدا السبت.

وتبث المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة