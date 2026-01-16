مباريات الأمس
إعلان

الإصابة تهدد نجم دفاع منتخب مصر بالغياب عن مواجهة نيجيريا.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : مصراوي

10:46 م 16/01/2026
كشف مصدر مطلع تعرض ياسر إبراهيم نجم خط دفاع منتخب مصر للإصابة في الظهر.

وقال في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، نحاول في الساعات القليلة القادمة تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة نيجيريا.

ويواجه منتخب مصر منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع غدا السبت.

وتبث المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة

