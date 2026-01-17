إعلان

اليوم.. مرافعة دفاع 43 متهمًا في قضية "خلية المطار"

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 17/01/2026

تستمع الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مرافعة دفاع 43 متهمًا في قضية "خلية المطار" رقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة قيادة جماعة إرهابية، وللمتهمين من الثاني حتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إليها، بينما وُجهت لبقية المتهمين المشاركة في الجماعة، كما ارتكب جميعهم جريمة تمويل الإرهاب عبر حيازة وتوفير مستندات وأموال لدعم أعمالها.

وأكدت التحقيقات تورط المتهمة الثانية والعشرون، موظفة ورقيب شرطة بميناء القاهرة الجوي، في طلب وأخذ عطية من المتهمين الأول والثالث والثالث والعشرين، مقابل التغاضي عن إجراءات سفر المتهمة الثالثة، بينما قدم المتهمان الأول والثالثة رشوة لموظف عمومي، وتوسط المتهمان الثاني والثالث والعشرون في العطية. كما ارتكبت المتهمة الثالثة، غير الموظفة بالدولة، تزويرًا في كارت سفر بإثبات اسم مزور واستخدامه أمام المختصين بالميناء.

وشارك المتهمون من الرابع والعشرين حتى التاسع والعشرين، موظفون مدنيون بقطاع الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية، في تزوير محررات رسمية تتعلق باستخراج بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر للمتهمين من السادس عشر حتى الحادي والعشرين ومن الثلاثين حتى الخامس والثلاثين.

