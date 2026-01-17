انتقادات قوية من عمرو أديب لحسام وإبراهيم حسن

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الهزيمة من السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وقال أديب في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "منتخب مصر المنتخب الوحيد اللي خارج من أمم أفريقيا بخناقة، كل المنتخبات اللي خسرت وودعت البطولة لم يصدر منهم أي تصرف".

وأضاف: "الناس كانت موفرة كل شيء لبعثة المنتخب، منتخب مصر كان سيئ في البطولة فنيا وكمان معندناش روح رياضية، الحكم لم يؤثر على نتيجة مصر السنغال".

وتابع: "حسام حسن قال مصنع شماعات علشان يبرر الهزيمة، إبراهيم حسن كان بيعد ساديو ماني علشان ميسلمش على حسام حسن، يفترض توجيه اللوم لحسام حسن على ما بدر منه".

واختتم أديب تصريحاته: "منتخب مصر لعب بشكل سيء في البطولة، ومكنش عندنا أي روح رياضية واللي عمله التوأم خطأ كبير".

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد تلقى الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

