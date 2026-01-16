أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق، صباح غدٍ السبت، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسي 2025/2026، حيث يتوجه 30 ألفاً و185 طالباً وطالبة إلى 213 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وصرح محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب بمختلف الأنظمة (عام، لغات، رياضي، خاص، دمج)، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية.

وجاء توزيع الطلاب على الإدارات كالتالي: إدارة أسوان 9320 طالباً موزعين على 57 لجنة، وإدارة إدفو 8304 طالباً موزعين على 65 لجنة، وإدارة كوم أمبو 8096 طالباً موزعين على 59 لجنة، وإدارتا دراو ونصر النوبة نحو 4465 طالباً موزعين على 32 لجنة بالتساوي.

وكشف وكيل الوزارة عن تطبيق إجراءات تقنية مشددة لضمان تكافؤ الفرص، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بنظام "البوكليت" الذي يتضمن 4 نماذج مختلفة (أ، ب، ج، د) موزعة بشكل تبادلي لمنع الغش الجماعي.

كما أشار "بدوي" إلى استخدام "الأكواد السرية" لكل لجنة، وهي تقنية تسمح بتتبع أي ورقة يتم تصويرها أو تداولها للوصول إلى المتسبب فوراً.

وأضاف أنه جرى استغلال المدارس الثانوية المزودة بـ "كاميرات مراقبة" لتكون مقاراً للجان الإعدادية، مما يتيح لرؤساء اللجان متابعة الانضباط من داخل غرف المراقبة.

وأكد محمود بدوي تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة سير اللجان لحظة بلحظة، مشدداً على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة تماماً.

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات وحماية مقار اللجان، ومديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع أي حالات طارئة، والمجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين لتوفير الهدوء للطلاب.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على توفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية ومقاعد مناسبة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.