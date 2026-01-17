إعلان

عمرو أديب: شماتة غير طبيعية مع أي تعديل وزاري.. رحيل الوزير أمر طبيعي

كتب- حسن مرسي:

12:43 ص 17/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على ما وصفه بـ "الشماتة غير الطبيعية" تجاه أي وزير أو مسؤول يُعلن عن رحيله عن منصبه، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن تعديل وزاري محتمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر"، إن خروج أي مسؤول من منصبه هو أمر طبيعي في سياق العمل الحكومي والدوران الوظيفي، مؤكدًا أن الواجب يُحتم توجيه الشكر له على جهده" خلال الفترة التي قضاها في منصبه، بغض النظر عن تقييم أدائه.

وأضاف أن هناك حالة من "الاحتفال" غير المبرر بمغادرة الوزراء، حيث يتعامل البعض مع الأمر وكأنه انتصار شخصي.

وتسائل أديب: "عندي سؤال غريب، فيه وزير معموله احتفال إنه ماشي.. والناس بتقولك 'أيوة بقى لازم يمشي.. والناس بتقولك أيوة بقى لازم يمشي، وده مش في الحكومة دي.. ده كل الحكومات المتعاقبة"، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس فهماً خاطئاً لطبيعة العمل العام.

وعن طبيعة العلاقة التاريخية بين المواطنين والحكومات في مصر، أشار أديب إلى أن "الحكومة دائمًا لا تلقى قبولًا أو إعجابًا لدى المواطنين، ليس فقط في السنوات الأخيرة"، متسائلاً عن وزارة محددة يمكن القول إنها غيرت شكل البلاد بشكل جذري في العقود الماضية.

وأوضح أن معظم الحكومات المتعاقبة كانت تواجه "واقعًا صعبًا" وتأتي في ظروف استثنائية، مؤكدًا أن دورها غالبًا ما يكون "تضميد الجراح" والتعامل مع التحديات المتراكمة، وليس قيادة "انطلاقة كبيرة" من الصفر، مما يجعل مهمتها شاقة وتقييمها معقدًا.

عمرو أديب الحكاية تعديل وزاري مصطفى مدبولي

