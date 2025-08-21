وصول 1470 رأس عجول حية إلى ميناء سفاجا قادمة من جيبوتي

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا البحري السفينة MAYSA وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتوزيعها على منافذ الجهاز وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأجرت الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة والتأكد من خلوها من الأمراض قبل تحرك السفينة من منطقة الغاطس إلى رصيف الميناء، تمهيدا لتفريغ الشحنة ونقل رؤوس الماشية إلى محجر سفاجا البيطري.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن اليوم الخميس، وحققت تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 617 شاحنة و278 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 436 شاحنة و219 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 181 شاحنة و59 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا سفينة العجول الحية، إضافة للسفينتين Belagos Express والحرية2، بينما تغادر السفينة ALcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية 2.

وسجل ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و226 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول ومغادرة"، للسفينتين الحسين وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.