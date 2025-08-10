قنا – عبدالرحمن القرشي:

انتهت رحلة شابين للتنقيب عن الذهب بمأساة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية في قنا على جثتيهما في حالة تعفن داخل جبال منطقة الفواخير بطريق قنا–القصير، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بالعثور على جثتي شابين، هما ح.ر (24 عامًا) وع.ج (28 عامًا)، من قرية الحجيرات مركز قنا، بعد اختفائهما خلال رحلة للبحث عن الذهب في المناطق الجبلية الواقعة بين محافظتي البحر الأحمر وقنا.

وبالفحص تبين أن الجثتين في حالة تعفن متقدم، وجرى إيداعهما المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة، وندبت الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.