سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد وتقييم الأداء الإعلامي المصاحب لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد ضمت اللجنة في عضويتها عددًا من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات من مختلف المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بمصر، ومن بينهم الدكتور محمود علي محمد خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي لجامعة سوهاج، ومدرس الصحافة والإعلام بكلية الآداب بالجامعة ذاتها.

ويأتي اختيار الدكتور "خليل" لهذه المهمة تقديرًا لما يتمتع به من خبرات أكاديمية ومهنية واسعة، حيث يجمع بين التدريس الجامعي في مجالات الصحافة والإعلام، والعمل الاستشاري في مجال الاتصال السياسي داخل جامعة سوهاج.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التنوع في الخبرات بدور فعّال داخل اللجنة، التي ستتولى رصد وتحليل تغطية وسائل الإعلام المصرية والأجنبية لمجريات الانتخابات، وفقًا للضوابط المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.

وتهدف اللجنة إلى ضمان مهنية التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، وضبط الأداء الإعلامي في جميع مراحله، بما يعزز الشفافية ويحد من المعلومات المغلوطة أو التحيز الإعلامي، كما تسعى اللجنة لتقديم تقارير تقييمية تسهم في تحسين مستوى الأداء الإعلامي ورفع جودة التناول الصحفي والإخباري خلال فترة الانتخابات.

ويعد انضمام الدكتور محمود خليل إلى هذه اللجنة الرفيعة المستوى تأكيدًا على ثقة مؤسسات الدولة في كفاءاته العلمية والمهنية، وتقديرًا لدوره البارز في تطوير المشهد الإعلامي والأكاديمي على المستويين المحلي والوطني.