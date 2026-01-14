ضبط شاب ضرب والدته بسبب خلافات عائلية بالدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب تعرض والدته للتعدي بالضرب من قبل شقيقه وإحداث إصابتها بمحافظة الدقهلية، تمكنت الجهات الأمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف الحقيقة.

وتبين من الفحص أن أحد المستشفيات قد أبلغ مركز شرطة شربين باستقبال والدة القائم على النشر، ربة منزل، مصابة بكدمات وجروح متفرقة، ومقيمة بدائرة المركز.

وبسؤالها، أفادت بأن نجلها "شقيق القائم على النشر" قام بالتعدي عليها بالضرب نتيجة خلافات عائلية بينهما، وهو ما أكدت التحقيقات صحته.

تمكن رجال الأمن من ضبط مرتكب الواقعة، عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات العائلية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية تجاه المتهم.