ضبط فني ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة مخالفة في الدقهلية (صور)

كتب : رامي محمود

06:05 م 14/01/2026
    ضبط فني يديرعيادة اسنان بمدينة طلخا محافظة الدقهلية (4)
    ضبط فني يديرعيادة اسنان بمدينة طلخا محافظة الدقهلية (3)
    ضبط فني يديرعيادة اسنان بمدينة طلخا محافظة الدقهلية (6)
    ضبط فني يديرعيادة اسنان بمدينة طلخا محافظة الدقهلية (2)
    ضبط فني يديرعيادة اسنان بمدينة طلخا محافظة الدقهلية (5)

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز وعضوية الدكتورة فدوى فتحي والدكتور أحمد جمال، أعضاء قسم العلاج الحر بإدارة طلخا الصحية، من ضبط عيادة أسنان بنطاق مدينة طلخا تُدار بواسطة فني لا يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، مع عدم توافر اشتراطات مكافحة العدوى واشتراطات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وعلى الفور، تم تنفيذ قرار غلق إداري للعيادة، مع تحرير محضر بالمخالفات قيد جنح بمركز شرطة طلخا، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بإلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بعرض تراخيصها في مكان ظاهر وواضح للمترددين، مناشدًا المواطنين بسرعة التواصل مع إدارة العلاج الحر بالمديرية حال الشك في أي من مقدمي الخدمة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية لجنة إدارة العلاج الحر بالدقهلية ضبط فني ينتحل صفة طبيب أسنان عيادة أسنان مخالفة في الدقهلية

