شرط أساسي.. تعرف على أماكن تلقي تطعيمات العمرة بالقاهرة والجيزة 2026

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات الماضية من قبل الآلاف من الراغبين في أداء العمرة، عن أماكن مكاتب التطعيم الدولية المعتمدة لتلقي التطعيمات بمحافظتي القاهرة والجيز، تزامنًا مع الاستعدادات لموسم 2026.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، في إطار حرصها على سلامة المعتمرين والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من المملكة العربية السعودية، عن أماكن التطعيم الدولية المعتمدة بمختلف المحافظات ومن بينها القاهرة والجيزة، والتي تعتبر من الشروط الأساسية للسفر وأداء المناسك.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لتلك الأماكن وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة عبر صفحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.

أماكن تلقي تطعيمات العمرة بمحافظة القاهرة 2026

تشمل محافظة القاهرة عددًا كبيرًا من مكاتب التطعيم الدولية المنتشرة بمختلف الأحياء، من بينها:

- مكتب التطعيم الدولي بالمطار - صالة 1 المطار القديم.

- مكتب صحة المحكمة - 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة.

- مكتب صحة قصر النيل - 7 شارع رضا من شارع المبتديان السيدة زينب أمام مستشفى المنيرة.

- مكتب صحة شريف - 37 شارع محمد الهوارى الخلفاوي من شارع شبرا قبل ميدان الخلفاوي أمام مكتب البريد.

- مكتب صحة المعادي - 71 ميدان التعاون بالمعادي.

- مكتب صحة عابدين - 197 شارع التحرير - باب اللوق.

- مكتب صحة نصر أول - 14 شارع عمارات رابعة العدوية – طريق النصر.

- مكتب صحة نصر ثان - الحي السادس شارع الصحة بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد.

- مكتب صحة التجمع الأول - المجاورة العاشرة بجوار مدرسة الآفاق الدولية أمام جهاز التجمع الأول.

- مكتب صحة الست خضرة - شارع راغب من شارع برهان حلوان.

- مكتب صحة الأسمرات - مدينة الأسمرات المقطم عمارة 31 الجوهرة بجوار رئاسة الحي.

- مكتب صحة حدائق القبة( الوايلي الكبير) - 3 شارع مدحت نور حدائق القبة.

- مكتب صحة العباسية - 12 شارع المستشفى الإيطالي بالعباسية.

- مكتب صحة المنيل - 15 شارع إبراهيم باهر زغلول – متفرع من شارع المنيل الغمراوي – المنيل.

- مكتب صحة الأندلس - شارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد وحي المرج.

- مركز طبي 5 (15 مايو) - مجاورة 5 بجوار مدرس مصطفى نصار التجريبية.

- مكتب التطعيم برعاية طفل الشروق - مدينة الشروق - حجر الأساس - مركز طبي 63 متر.

- رعاية طفل مصر القديمة - شارع الـ7 سقايات بجوار مدرسة السباحين.

- مركز طبي التجمع الثالث - المحليات السابعة أمام مسجد سمير وعلي.

- مركز طبي التجمع الخامس - بجوار إسعاف التجمع الخامس ومول عنابة.

- مكتب صحة النزهة الجديدة - 38 شارع جوزيف تيتو النزهة - بجوار بنزينة شيل أوت.

- مكتب صحة الأمل (الهجانة سابقًا) - شارع مصطفى النحاس - التبة - نصر شرق.

- المركز الحضري بروض الفرج - بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد - روض الفرج.

أماكن تلقي تطعيمات العمرة بمحافظة الجيزة

وفرت وزارة الصحة، عددًا من مكاتب التطعيم الدولية المعتمدة بمحافظة الجيزة، أبرزها:

- مكتب التطعيم بوحد نكلا - نكلا طريق وردان الزراعي.

- مكتب صحة الصف - مدينة الصف بجوار بنك مصر.

- مكتب صحة الطالبية - 383 شارع الهرم بجوار حلواني توينكي.

- مكتب صحة كرداسة - بجوار الوحدة المحلية بكرداسة.

- مكتب صحة الباويطي - الباويطي الواحات البحرية.

- مكتب التطعيم برعاية طفل البدرشين - مدينة البدرشين إدارة البدرشين.

- مكتب التطعيم بوحدة نزلة السمان - طريق أبو الهول السياحي بجوار الصوت والضوء.

- مكتب التطعيم بمركز طبي ميت عقبة - 288 شارع السودان بجوار كوبري عرابي - ميت عقبة.

- مكتب صحة أول أكتوبر (وحدة حورس) - حي المخابرات بجوار مول الداون تاون.

- مكتب صحة الشيخ زايد - مدينة الشيخ زايد - الحي 13 مجاورة 3 عمارة 66.

- مكتب صحة الحوامدية - شارع جمال عبد الناصر - كوبري السهران - الحوامدية.

- مكتب صحة أطفيح - الطريق العمومي بأطفيح ( 154 طريق مصر بني سويف).

- مكتب التطعيم برعاية طفل شمال العياط - شارع أبو هشيمة من شارع الجيش - بجوار بنك مصر مدينة العياط.

- مكتب التطعيم بمركز طب أشرة زنين - شارع ترعة زنين - الشوربجي - بولاق الدكرور.

- مكتب صحة أوسيم - شارع سعد زغلول – مجلس مدينة أوسيم.

- مركز طبي دهشور - طريق شرق الفيوم

- وحدة ابني بيتك الأولى - طريق أحمد زويل خلف الجهاز.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة التوجه مبكرًا لتلقي التطعيمات قبل موعد السفر بوقت كافٍ، مع إحضار بطاقة الرقم القومي، والالتزام بالتعليمات الصحية المعلنة، مؤكدة أن شهادات التطعيم الصادرة من هذه المكاتب فقط هي المعترف بها رسميًا.

