طريقة استخراج شهادة الاستطاعة الصحية لأداء العمرة 2026

يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة الاستطاعة الصحية، بعد إعلان وزارة السياحة اشتراط الحصول عليها كإجراء أساسي لاستكمال خطوات إصدار تأشيرة العمرة والحج السياحي، في ظل الاستعدادات لموسم العمرة 2026.

وأكد فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، أن الهدف من الشهادة هو التأكد من تمتع المتقدم بحالة صحية مستقرة تؤهله لأداء المناسك دون تعريض نفسه أو الآخرين لأي مخاطر صحية، وهو ما جعلها شرطًا إلزاميًا في العديد من الإجراءات داخل مصر وخارجها.

وأوضح أمين عام نقابة السياحيين، لـ"مصراوي"، أن خطوات استخراج شهادة الاستطاعة الصحية للعمرة 2026 تبدأ بتوجه المواطن إلى جهة صحية معتمدة، مثل: مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف "حسني"، أن المتقدم يلتزم بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية، أو جواز السفر في بعض الحالات، إلى جانب صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وإيصال سداد الرسوم المقررة إن وجدت، فضلًا عن الدمغة الخاصة بالشهادة التي يتم الحصول عليها من مكاتب البريد.

وأفاد بأن طالب الشهادة يخضع عقب استكمال الأوراق لفحص طبي شامل لتقييم حالته الصحية العامة، يتضمن الكشف السريري وإجراء عددا من التحاليل الطبية، إضافة إلى الحصول على التطعيمات الإلزامية التي تحددها وزارة الصحة، خاصة تلك المرتبطة بالسفر وأداء المناسك.

ونوه فارس حسني، إلى أنه يجب على بعض الفئات أن تلتزم بالحصول على تطعيمات محددة، من بينها: تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من انتقال العدوى، لا سيما بين المتقدمين لأداء العمرة.

وأشار إلى أن المواطنين الراغبين في أداء العمرة عليهم التوجه إلى مكتب الصحة المختص داخل نطاق محل إقامتهم، إذ يتم تسجيل البيانات الشخصية وإجراء الفحوصات الطبية وفق الضوابط المعمول بها، ثم تحديد موعد لاستلام الشهادة بعد سداد الرسوم المقررة.

وأضاف "حسني"، أن شهادة الاستطاعة الصحية قد تصدر في بعض الحالات بصورة إلكترونية، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، بينما تتطلب حالات أخرى استلام نسخة ورقية معتمدة.

واختتم أمين عام نقابة السياحيين، بالتأكيد على أن شهادة الاستطاعة الصحية تمثل أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة المعتمرين، وتنظيم الإجراءات الصحية المرتبطة بموسم العمرة، بما يعكس حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في هذا الإطار، تخصيص 197 مستشفى معتمدًا على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية، موزعة على مختلف المحافظات، وتشمل: مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في محافظة القاهرة وحدها، تم تخصيص 27 مستشفى لتقديم الخدمة، من بينها مستشفيات دار الشفاء بالعباسية، ومعهد ناصر، والسلام التخصصي، والمطرية التعليمي، وشبرا العام، والمنيرة العام، وحلوان العام، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتيسير إجراءات استخراج الشهادة.

ويذكر أن شهادة الاستطاعة الصحية تعتبر من المستندات الرسمية المهمة التي تطلبها الجهات المختصة، ليس فقط لأداء مناسك الحج والعمرة، وإنما أيضًا في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مجالات الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، لما لها من دور في ضمان السلامة العامة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع