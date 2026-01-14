إعلان

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية في غزة

كتب-عبدالله محمود:

06:02 م 14/01/2026

الرئاسة الفلسطينية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الأمريكي ستيف وويتكوف وجاريد وكوشنر ومصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، دعمها الكامل تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة ونؤكد أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، على أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة وغزة.

وشددت الرئاسة الفلسطينية، على رفضها لإنشاء أي نظم في غزة تكرس الانقسام أوالفصل أو التقسيم.

