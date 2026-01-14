الرئاسة الفلسطينية: نرحب بتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية في غزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الأمريكي ستيف وويتكوف وجاريد وكوشنر ومصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، دعمها الكامل تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة ونؤكد أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشددت الرئاسة الفلسطينية، على رفضها لإنشاء أي نظم في غزة تكرس الانقسام أوالفصل أو التقسيم.