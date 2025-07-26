"خلصت عليها وأخفتها بالدولاب".. تفاصيل مقتل تلميذة على يد جارتها بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية في قنا، اليوم السبت، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل تلميذة على يد جارتها، بعزبة القوصية التابعة لبندر فرشوط، شمالي محافظة قنا، وذلك بعد تغيب الطفلة منذ يوم أمس.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليها تُدعى سارة، تبلغ من العمر 12 عامًا، وكانت قد أنهت الصف السادس الابتدائي، وذهبت إلى منزل جارتهم لتسأل عن والدتها، حيث تقيم المتهمة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تربطها علاقة قرابة بعيدة بأسرة الضحية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استدرجت الطفلة إلى داخل منزلها، ثم اعتدت عليها بالخنق حتى فارقت الحياة، وسرقت حلقها الذهبي. وبعد ذلك، وضعت الجثة داخل دولاب في منزلها، في محاولة لإخفائها تمهيدًا للتخلص منها لاحقًا.

وأضافت التحريات أن أسرة الطفلة بدأت البحث عنها بعد تغيبها لفترة طويلة، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة تبين أن آخر مكان ظهرت فيه الطفلة كان منزل المتهمة، فتم إبلاغ مركز الشرطة، وعلى الفور تم ضبط المتهمة، واستخراج الجثة من داخل الدولاب.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بالعثور على جثة تلميذة داخل دولاب منزل جارتها، وعليها آثار خنق واضحة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.