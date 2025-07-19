المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت رئاسة مدينة تلا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، في بيان إعلامي، عودة المياه بعد انقطاعها أمس عن الأهالي جراء انفجار خط المياه المار بقرية زنارة، وذلك بعد جهود مُضنية بدأت من التاسعة صباح أمس حتى منتصف الليل.

وأكد وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة تلا، أنه فى ساعات متأخرة من الليل، انتهى إصلاح ماسورة المياه الخط البحرى بقرية زنارة وعودة المياه لطبيعتها.

جاء ذلك في حضور قيادات رئاسة المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت قرية زنارة قد شهدت انقطاع للمياه إثر انفجار خط رئيسي للمياه، مما تسبب في غرق للشوارع، واستدعاء سيارات شركة مياه الشرب لشفط المياه، فضلاً عن الاستعانة بسيارات محملة بالمياه النقية لتعويض الأهالي عن الانقطاع.

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