جميع المباريات

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي

كتب : مصراوي

08:51 م 15/01/2026
أنهى المصري البورسعيدي اتفاقه مع النادي الأهلي، لضم مدافع الفريق مصطفى العش على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفى العش وقع على عقود انتقاله إلى المصري البورسعيدي بشكل رمي اليوم، اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف".

وكان العش انضم إلى النادي الأهلي، في يناير الماضي 2025 قادما من فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قبل أن يفعل المارد الأحمر بند الشراء في عقد اللاعب في يونيو الماضي.

وشارك صاحب الـ 25 عاما رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام إلى الفريق، في 21 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

الموت يفجع مدرب حراس الأهلي السابق

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخروج من كأس عاصمة مصر

