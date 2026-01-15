تراجع "المناطق الحمراء".. الإسماعيلية تحسن مؤشرات السكان

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، مستجدات العمل في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الإسماعيلية.

ترأس الاجتماع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإقليم، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وسكرتيري العموم والقيادات التنفيذية.

وقد شهد حضورًا موسعًا ضم أحمد خيري مساعد نائب الوزير، ومحمد مختار مدير مكتبها، والدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، والدكتورة عبير هجرس وكيل طب قناة السويس، والدكتور عبد المعبود محمد المنسق السكاني، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، ونقيب الصيادلة الدكتور صفوت عبد المقصود، ومها الحفناوي وكيل التضامن، والمهندس باسم علي مقرر المجلس القومي للسكان، ولفيف من مديري المديريات.

مؤشرات إيجابية

استعرضت نائب وزير الصحة تطور مؤشرات الأداء السكاني بالمحافظة، كاشفة عن تحقيق تقدم ملموس تمثل في تحول منطقتين "حمراء" من أصل ثلاث مناطق إلى "مناطق صفراء" وفق المؤشرات المركبة، بينما سجلت المنطقة الحمراء المتبقية تقدماً بمعدل 8.6%، مع التأكيد على تكثيف العمل لتحويل كافة المناطق إلى اللون الأخضر.

وأوضحت الألفي أن معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة ارتفع ليصل إلى 66.8%، مطالبة باستمرار الجهود لبلوغ المعدل المستهدف عند 75% وفق استطلاع 2021، والعمل على خفض معدل الحاجات غير الملباة البالغ 13.1%. كما تطرقت إلى انخفاض نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 16.2% في عام 2024، مقارنة بـ 20.2% خلال عام 2023.

تمكين ودمج

أشادت نائب الوزير برؤية محافظ الإسماعيلية في تدشين مركز "Ismailia outlet" التجاري، الذي يتيح فرصًا حضارية للسيدات لترويج منتجاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي.

كما ثمنت مبادرة مديرية الصحة بدمج الصيدليات الخاصة في المنظومة السكانية لتوعية السيدات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وفي سياق التوصيات، دعت الألفي إلى التوسع في تغطية الوسائل طويلة المدى، وتكثيف التوعية حول الاستعداد للحمل الأول، وزيادة الإقبال على الخدمات المجانية، مع تعزيز دور الجمعيات الأهلية وتسيير عيادات متنقلة ترافق التجمعات الجماهيرية.

خطط تنفيذية

وجه محافظ الإسماعيلية بوضع خطط عاجلة للتعامل مع المنطقة الحمراء المتبقية، وتوفير سائقين لتشغيل العيادات المتنقلة وتوجيهها للمناطق ذات الكثافة العالية للسيدات في سن الإنجاب، داعياً نائب الوزير لتنفيذ سلسلة ندوات توعوية تستهدف القيادات النسائية والرائدات الريفيات لنشر الوعي السكاني.

واختتمت الدكتورة عبلة الألفي التأكيد على التنسيق الجاري مع الوزارات لتوحيد الرسائل الإعلامية، والتعاون مع جامعة قناة السويس والقطاع الخاص، وتكثيف جهود الزائرات الصحيات في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع سرعة إنجاز حملة "طرق الأبواب" لتحديث قواعد البيانات.