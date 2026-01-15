إعلان

"رسائل الصبر والمنح".. بني سويف تحيي ذكرى الإسراء والمعراج (صور)

كتب : حمدي سليمان

07:52 م 15/01/2026
    جانب من احتفالات مديريه اوقاف بني سويف بذكرى الاسراء والمعراج (2)
    جانب من احتفالات مديريه اوقاف بني سويف بذكرى الاسراء والمعراج (3)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية أوقاف بني سويف احتفالًا دينيًا كبيرًا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استضافه مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

شهد الحفل حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، الذي حرص على تقديم التهنئة لأبناء وأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية، داعياً المولى أن يمنّ على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

تضمنت الفعاليات تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة رئيسية لفضيلة الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، بينما اختتمت الأمسية بابتهالات دينية قدمها الشيخ محمد حيدر.

تكريم سيد الخلق

استعرض وكيل وزارة الأوقاف في كلمته الدروس المستفادة من الرحلة المقدسة، بدءًا من إسراء النبي الكريم من المسجد الحرام إلى الأقصى، وصولًا إلى عروجه للسماوات العُلا.

وأكد القبيصي أن هذه الذكرى "لا تنقضي عجائبها ولا تفنى عظاتها"؛ لأنها صنع إلهي متقن، جاءت تكريمًا لسيد الخلق الذي أمّ الأنبياء والمرسلين، في إشارة دلالية لنقل راية القيادة والريادة إلى أمة محمد.

المنحة بعد المحنة

سلط القبيصي الضوء على الرسائل والعبر التي تحملها الذكرى، موضحاً أن أهمها يكمن في حقيقة أن "مع كل محنة منحة"، وأن اليسر يعقب العسر، والنصر يأتي مع الصبر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المعجزة كانت بمثابة تطييب وتثبيت لقلب النبي بعد ما مر به في "عام الحزن" من فقد عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فجاءت المكافأة الإلهية برحلة سماوية إلى سدرة المنتهى ورؤية الآيات الكبرى بصحبة جبريل عليه السلام.

