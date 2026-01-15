من مسجد "البقلي".. محافظ أسيوط يشهد احتفال الإسراء والمعراج (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، الذي أقيم بمسجد الجامع "البقلي" بحي غرب مدينة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

دروس مستفادة

استهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سليم، تلتها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عيد علي خليفة، تناول خلالها أحداث ومعاني الرحلة المقدسة والدروس المستفادة من هذه المعجزة، مؤكدًا أنها كانت ليلة تكريم وتشريف وتثبيت لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم الحفل بتقديم مجموعة من التواشيح الدينية والابتهالات.

دعوة للعمل

قدم محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري وأهالي المحافظة، مؤكدًا في كلمته أن مثل هذه المناسبات تسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية وتعزيز روح الانتماء، داعيًا إلى استثمار هذه الذكرى لتعزيز معاني العطاء والإخلاص واتخاذها دافعًا لمواصلة العمل والبناء في ظل الجهود التنموية الشاملة للدولة، خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.

حضور تنفيذي

شارك في الاحتفال جمع كبير من القيادات، تضمنت خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور علي محمود رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات، والدكتور محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدعوة، والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية.