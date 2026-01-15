إعلان

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

كتب : أحمد العش

09:13 م 15/01/2026

السيدة انتصار السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تهنئة بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدةً أن هذه المناسبة العطرة تجدد في النفوس معاني الإيمان والصبر واليقين.

وقالت انتصار السيسي، في رسالتها: "تحلّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العطرة التي تجدد في النفوس معاني الإيمان والصبر واليقين".

وأضافت: "أسأل الله أن يعيدها على مصر وشعبها بالخير والسلام والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار".

واختتمت قرينة رئيس الجمهورية منشورها، قائلةً: "كل عام وأنتم بخير".

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتصار السيسي فيسبوك انتصار السيسي ذكرى الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: حشد القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على تفكير ترامب
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: حشد القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على تفكير ترامب
حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير
زووم

حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
حوادث وقضايا

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات