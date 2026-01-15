انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تهنئة بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدةً أن هذه المناسبة العطرة تجدد في النفوس معاني الإيمان والصبر واليقين.

وقالت انتصار السيسي، في رسالتها: "تحلّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العطرة التي تجدد في النفوس معاني الإيمان والصبر واليقين".

وأضافت: "أسأل الله أن يعيدها على مصر وشعبها بالخير والسلام والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار".

واختتمت قرينة رئيس الجمهورية منشورها، قائلةً: "كل عام وأنتم بخير".

