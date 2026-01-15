إعلان

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة

كتب : أحمد جمعة

09:09 م 15/01/2026 تعديل في 09:10 م

وزارة الصحة والسكان-أرشيفية

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا بشأن ضوابط صرف الألبان الصناعية المدعمة، يتضمن تيسيرات خاصة بحالات التوائم المتعددة.

جاء القرار، الصادر عن قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، ردًا على استفسارات وردت من عدد من المحافظات حول مدى أحقية صرف الألبان الصناعية المدعمة للتوائم، في ظل القرار الوزاري رقم 485 لسنة 2022 وتعديلاته، وما تضمنه من ضوابط تحقق التوازن بين دعم التغذية السليمة للأطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأوضح الخطاب الرسمي الموجه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، أنه يتم توجيه مسؤولي لجان تقييم استحقاق صرف الألبان الصناعية المدعمة نحو ضم حالات التوائم المتعددة ضمن الفئات المستحقة للصرف، بما يكفي جميع الأطفال عدا طفل واحد فقط، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار الأم في الرضاعة الطبيعية، مع توفير الدعم الغذائي اللازم لباقي الأطفال.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الحالة التغذوية للأطفال.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية التنفيذ الدقيق للقرار داخل الوحدات الصحية، وتوحيد آليات العمل داخل لجان التقييم، بما يضمن العدالة في صرف الألبان المدعمة.

ويأتي هذا القرار بعد الجدل المجتمعي الذي أثاره مسلسل "كارثة طبيعية"، والذي سلط الضوء على معاناة بعض الأسر أصحاب التوائم المتعددة في الحصول على الألبان الصناعية المدعمة.

بدوره، عبر مؤلف مسلسل "كارثة طبيعية" الكاتب أحمد عاطف فياض عن سعادته بالقرار، موضحا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن وزارة الصحة أصدرت القرار بصرف الألبان الصناعية المدعمة لحالات التوائم المتعددة أيًا كان عددهم، دون اشتراطات إضافية.

وقال: "الأسرة هتتكفل بطفل واحد بس والوزارة هتتكفل بلبن باقي الأطفال.. والقرار ده ساري من أول التوائم الطبيعية اللي هما اتنين العادي.. لحد التوائم البرو ماكس ليفيل محمد شعبان وشروق".

مستند

وزارة الصحة والسكان مسلسل كارثة طبيعية صرف الألبان للتوائم المتعددة تيسيرات خاصة بحالات التوائم المتعددة أحقية صرف الألبان الصناعية المدعمة للتوائم

