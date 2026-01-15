إعلان

زعيمة المعارضة الفنزويلية تصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

كتب : مصراوي

09:14 م 15/01/2026

زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو

وكالات

وصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مساء اليوم الخميس، إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول لقاء مباشر بينهما، بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن ترامب كان يتطلع للاجتماع مع زعيمة المعارضة الفنزويلية، وكان يتوقع أن يكون نقاشًا جيدًا وإيجابيًا معها.

وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس، إن ماتشادو تمثل حقًا صوتًا رائعًا وشجاعًا لكثير من شعب فنزويلا.

وعندما سُئلت ليفيت عما إذا كان ترامب لا يزال يوافق على تأكيده السابق بأن ماتشادو لم يكن لديه الدعم اللازم لقيادة فنزويلا، قالت إن رأيه لم يتغير.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض:"أعتقد أن تقييم ترامب الذي أشرت إليه للتو كان مبنياً على الحقائق على أرض الواقع. لقد كان تقييماً واقعياً مبنياً على ما كان الرئيس يقرأه ويسمعه من مستشاريه وفريق الأمن القومي، وفي هذه اللحظة بالذات".

وأكدت ليفيت أن ترامب ملتزم بأمل أن يشهد إجراء انتخابات في فنزويلا يوماً ما، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني.

