وزير الإسكان يشدد على تذليل العقبات للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشاري المشروع، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية.

وبدأ وزير الإسكان، الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، والاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقًا لأحدث المعايير.

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لها أهمية كبيرة حيث أنها تنعكس على جودة حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

واستعرض اجتماع الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في نطاق محافظات: (الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر والمنوفية)، إذ تم رصد مراحل متقدمة للمشروعات ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل: (شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي).

وكلف وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، بأهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يوميًا لكافة المشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

