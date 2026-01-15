مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 1
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 0
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

رقمًا تاريخيًا.. كيف تفوق كان المغرب 2025 على نسخة كوت ديفوار جماهيريًا؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:01 م 15/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جماهير مباراة مصر والسنغال
  • عرض 12 صورة
    جماهير مباراة مصر والسنغال
  • عرض 12 صورة
    جماهير مباراة مصر والسنغال
  • عرض 12 صورة
    جماهير منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب حضورًا جماهيريًا لافتًا، عكس الزخم الكبير الذي تحظى به البطولة منذ انطلاقها.

وسجلت مباراة السنغال ومصر حضور 52,079 متفرجًا، فيما شهدت مواجهة المغرب ونيجيريا تواجد 65,458 متفرجًا في المدرجات، ليصل إجمالي الحضور في الدور نصف النهائي إلى 117,537 متفرجًا.

وعلى مستوى الأدوار السابقة، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في دور المجموعات 729,240 متفرجًا، بينما سجل دور الـ16 حضور 227,688 متفرجًا، في حين وصل عدد الجماهير في الدور ربع النهائي إلى 160,228 متفرجًا.

وبذلك، ارتفع إجمالي الحضور الجماهيري في البطولة حتى نهاية نصف النهائي إلى 1,234,693 متفرجًا، في رقم يتجاوز حاجز المليون و200 ألف متابع داخل الملاعب.

ويواصل الحضور الجماهيري تحطيم الأرقام في كان المغرب 2025، ومع تبقي مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، تقترب البطولة من تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ كأس أمم إفريقيا، متجاوزة أعلى معدل حضور سابق، والمسجل في نسخة كوت ديفوار والذي بلغ نحو 1.1 مليون متفرج.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا الحضور الجماهير بأمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
الموضة

بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات