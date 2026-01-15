شهدت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب حضورًا جماهيريًا لافتًا، عكس الزخم الكبير الذي تحظى به البطولة منذ انطلاقها.

وسجلت مباراة السنغال ومصر حضور 52,079 متفرجًا، فيما شهدت مواجهة المغرب ونيجيريا تواجد 65,458 متفرجًا في المدرجات، ليصل إجمالي الحضور في الدور نصف النهائي إلى 117,537 متفرجًا.

وعلى مستوى الأدوار السابقة، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في دور المجموعات 729,240 متفرجًا، بينما سجل دور الـ16 حضور 227,688 متفرجًا، في حين وصل عدد الجماهير في الدور ربع النهائي إلى 160,228 متفرجًا.

وبذلك، ارتفع إجمالي الحضور الجماهيري في البطولة حتى نهاية نصف النهائي إلى 1,234,693 متفرجًا، في رقم يتجاوز حاجز المليون و200 ألف متابع داخل الملاعب.

ويواصل الحضور الجماهيري تحطيم الأرقام في كان المغرب 2025، ومع تبقي مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، تقترب البطولة من تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ كأس أمم إفريقيا، متجاوزة أعلى معدل حضور سابق، والمسجل في نسخة كوت ديفوار والذي بلغ نحو 1.1 مليون متفرج.