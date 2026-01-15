إعلان

الأمن يكشف لغز "رضيع القمامة" في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:35 م 15/01/2026

مديرية أمن بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، ملابسات واقعة العثور على طفل حديث الولادة داخل "كرتونة" ملقاة بجوار مقلب قمامة، بإحدى العزب التابعة لمركز إهناسيا، بعد تحديد هوية الأم وضبطها.

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع صوت بكاء رضيع بالقرب من مقلب قمامة، وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى الموقع، حيث عثرت على الطفل وجرى نقله فورًا إلى مستشفى إهناسيا التخصصي وإيداعه الحضانة، ونجح الأطباء في إنقاذه حتى استقرت حالته الصحية.

وفحصت الأجهزة الأمنية تسجيلات عدد كبير من كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الطفل، ورصدت القوات فتاة تضع "الكرتونة" بمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تم تتبع خط سيرها وتحديد هويتها وضبطها.

أقرت الفتاة بمواجهتها بأنها والدة الطفل وأنها "قاصر"، مفجرة مفاجأة بأن واقعة الحمل جاءت نتيجة اعتداء شقيقها عليها داخل مسكن الأسرة، مشيرة إلى أن عائلتها انتقلت من إحدى محافظات الصعيد إلى بني سويف منذ عدة أشهر في محاولة لإخفاء الأمر.

وأضافت الأم المتهمة أنها وضعت الطفل داخل المنزل ثم تخلصت منه بإلقائه في القمامة خوفًا من افتضاح الواقعة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني "شقيقها"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

