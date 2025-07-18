المنوفية- أحمد الباهي:

دفعت شركة المياه في المنوفية، اليوم الجمعة بعدد 3 سيارات "فنطاس كبير"، محملة بالمياه إلى أهالي قرية زنارة بمركز تلا، وذلك بسبب انقطاع المياه الناتج عن انفجار خط المياه البحاري المغذي لسكان القرية.

وكانت الشركة أعلنت عن حدوث تسرب وانفجار بخط مياه قطر 450 مم بالطريق الرئيسى طنطا شبين بقرية زنارة، مما تسبب في انقطاع المياه عن مناطق بالوحدة المحلية والوحدات المجاورة والتشديد على سبل الأمان وعدم تعطيل سير الحركة المرورية، فضلاً عن الدفع بفريق عمل متكامل من الخط الساخن وادارة الفرع لمتابعة الموقف ومباشرة أعمال الاصلاح، كما دفعت بسيارات شفط مياه والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، في حضور مهندسين وفنيين الشركة.

وأعربت الشركة عن أسفها نظرًا لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنها بذلت قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.