الغاز ينهي حياة أسرة كاملة.. مصرع زوجين ورضيعتهما في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:35 م 15/01/2026

تسرب غاز داخل منزل

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الخميس، إثر تعرضهم للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهم بقرية "السمطا" التابعة لدائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بالواقعة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للفحص والمعاينة.

وتبين مصرع كل من "عبد العزيز. ج" (38 عامًا) حاصل على كلية دراسات إسلامية، وزوجته "أسماء. م" (25 عامًا)، وابنتهما الطفلة "مريم عبد العزيز" البالغة من العمر عامًا ونصفًا، وجميعهم يقيمون بقرية "السمطا".

تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى "برديس" المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات للتصريح بالدفن.

