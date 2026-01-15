إعلان

حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير

كتب : نوران أسامة

08:49 م 15/01/2026

محمود بشير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان حسان العربي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير بعد نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة.

وقال حسان العربي في تصريحاته لـ"مصراوي" عن محمد بشير: "هو تعبان جدا، والرتاجل واصل لحالة إلتهاب رئوي ويتواجد حاليا على أجهزة التنفس، وحالته صعبة جدا".

وأضاف: "نقابة الممثلين والأستاذة نهال عنبر معاه مش سايبينه، وموجود معاه في نفس المستشفى الفنان ياسر صادق داخل الرعاية المركزة".

يذكر أن، الفنان محمود بشير كانت آخر أعماله الفنية مسلسل "في يوم وليلة" عام 2021 وهو بطولة أحمد رزق وآيتن عامر وداليا مصطفى ونضال الشافعي وولاء الشريف وصلاح عبدالله، وإخراج شيرين عادل.

حسان العربي محمود بشير نهال عنبر الحالة الصحية للفنان محمود بشير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وسط الدلتا للكهرباء" تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بقطاع الإنتاج
أخبار مصر

"وسط الدلتا للكهرباء" تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بقطاع الإنتاج
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
حوادث وقضايا

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات