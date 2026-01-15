حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير

كشف الفنان حسان العربي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير بعد نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة.

وقال حسان العربي في تصريحاته لـ"مصراوي" عن محمد بشير: "هو تعبان جدا، والرتاجل واصل لحالة إلتهاب رئوي ويتواجد حاليا على أجهزة التنفس، وحالته صعبة جدا".

وأضاف: "نقابة الممثلين والأستاذة نهال عنبر معاه مش سايبينه، وموجود معاه في نفس المستشفى الفنان ياسر صادق داخل الرعاية المركزة".

يذكر أن، الفنان محمود بشير كانت آخر أعماله الفنية مسلسل "في يوم وليلة" عام 2021 وهو بطولة أحمد رزق وآيتن عامر وداليا مصطفى ونضال الشافعي وولاء الشريف وصلاح عبدالله، وإخراج شيرين عادل.