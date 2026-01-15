"تسرب بوتاجاز" يشعل منزلًا ويصيب شخصًا بأسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخص في اندلاع حريق، اليوم الخميس، داخل مطبخ منزل بقرية شطب التابعة لمحافظة أسيوط، ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز الشرطة بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة حول نشوب الحريق.

انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وضباط المركز إلى الموقع، حيث تبين أن النيران اشتعلت في مطبخ منزل المواطن "محمود. ر. ع" نتيجة التسرب.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء المنزل، فيما أسفر الحادث عن إصابة "محمد. ج. ع"، الذي جرى نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.