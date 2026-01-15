شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، الذي أُقيم مساء اليوم الخميس، بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، وذلك في أجواء إيمانية عامرة عكست مكانة هذه الذكرى العطرة في وجدان الأمة الإسلامية.

وأكد مفتي الجمهورية، أنَّ الإسراء والمعراج ليس حدثًا تاريخيًّا يستعاد في الذاكرة فحسب، بل هو آيةٌ كبرى من آيات الله عزَّ وجلَّ تُجسِّد قدرة الله المطلقة، وتُرسِّخ معاني الارتقاء بالإنسان من أَسْر الماديات إلى آفاق السمو الروحي.

ولفت "عياد"، إلى أنّ هذه الذكرى العظيمة تحمل في جوهرها دعوةً صريحة إلى التدبُّر في آيات الله، واستلهام العِبَر، وإعادة قراءة الواقع على ضوء سُننه سبحانه في الابتلاء والتمكين.

ودعا "نظير عياد"، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى استلهام ما تحمله هذه الذكرى العطرة من دروس عظيمة في الثبات على الحق وحسن التوكل على الله، والأخذ بأسباب القوة والعمل، والصبر والمثابرة في مواجهة التحديات.

حضر الحفل، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وعلماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وعديد من المصلين.

