مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 2
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

بورجوس

0 1
22:00

فالنسيا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

0 0
22:15

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 0
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:11 م 15/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فرجاني ساسي
  • عرض 11 صورة
    جوميز
  • عرض 11 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك2_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    صلاح الدين مصدق 2
  • عرض 11 صورة
    فرجاني ساسي
  • عرض 11 صورة
    المغربي صلاح الدين مصدق (1)
  • عرض 11 صورة
    جروس
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل مسلسل الأزمات محاصرة نادي الزمالك فيما يخص ملف إيقاف القيد، بعد وصول عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 9 قضايا، بسبب مستحقات متأخرة تخص لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب أندية خارجية.

ووصل عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلي 9، آخرهم تخص اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق وناديه نهضة الزمامرة.

قضايا إيقاف القيد بنادي الزمالك

1- خوسيه مانويل جوميز

2- لويس فيسنتي كاسترو

3- أندريه ستيفان بيكي

4- جواو ميغيل غيديس

5- كريستيان جروس

6- فرجاني ساسي

7- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي

8- نادي شارلوروا البلجيكي

9- نادي نهضة الزمامرة المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قضايا إيقاف قيد الزمالك إيقاف نادي الزمالك الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
زووم

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟
رياضة محلية

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟
أكسيوس: نتنياهو طلب من ترامب منح إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لأي
شئون عربية و دولية

أكسيوس: نتنياهو طلب من ترامب منح إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لأي
كريم فهمي يوجه رسالة تهنئة لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها..والأخيرة ترد
زووم

كريم فهمي يوجه رسالة تهنئة لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها..والأخيرة ترد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات