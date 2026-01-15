9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس

يواصل مسلسل الأزمات محاصرة نادي الزمالك فيما يخص ملف إيقاف القيد، بعد وصول عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 9 قضايا، بسبب مستحقات متأخرة تخص لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب أندية خارجية.

ووصل عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلي 9، آخرهم تخص اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق وناديه نهضة الزمامرة.

قضايا إيقاف القيد بنادي الزمالك

1- خوسيه مانويل جوميز

2- لويس فيسنتي كاسترو

3- أندريه ستيفان بيكي

4- جواو ميغيل غيديس

5- كريستيان جروس

6- فرجاني ساسي

7- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي

8- نادي شارلوروا البلجيكي

9- نادي نهضة الزمامرة المغربي