5 مصابين في تصادم "نقل وميني باص" أعلى كوبري الواسطي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

09:07 م 15/01/2026

إسعاف - أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم قوي بين سيارة نقل وأتوبيس "ميني باص" أعلى كوبري الواسطي بنطاق مركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث المروري أعلى الكوبري وتعطل الحركة جزئيًا مع وجود مصابين في موقع التصادم.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف سريعًا إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص والمعاينة عن إصابة كل من "سهام. ف. س" (21 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"فاطمة. م. م" (38 عامًا) التي أصيبت بكدمات في الوجه.

كما تضمنت قائمة المصابين "أحمد. ع. أ" (56 عامًا)، و"آية. هـ. م" (25 عامًا)، و"فاطمة. م. ث" (40 عامًا)، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونجحت الجهات المعنية في رفع آثار الحادث وسحب المركبات من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كوبري الواسطي حادث تصادم أسيوط مدير أمن أسيوط مركز شرطة الفتح مستشفى الإيمان العام

