إعلان

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:10 م 15/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رفع آثار الحادث
  • عرض 4 صورة
    تعطل الحركة المرورية بالطريق
  • عرض 4 صورة
    اصطدام سيارة نقل بعامود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق "بنها- كفر شكر" بنطاق مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، تعطلاً في الحركة المرورية نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد بعامود إنارة على الطريق بمنطقة عزبة أبو فرج، ما تسبب في كسره.

على الفور، انتقل فريق من كهرباء مدينة بنها إلى موقع الحادث للعمل على صيانة واستعادة العامود حفاظًا على استمرارية أعمال الإنارة في المنطقة.
وكشف وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، أن غرفة الأزمات بالمجلس تلقت بلاغًا بالواقعة، تم الانتقال على إثره لمعاينة الموقع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وأضاف رئيس المدينة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وحماية سلامة المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة الحركة المرورية القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
عودة الموظفين.. ماس كهربائي بالبوفيه وراء حريق سنترال المنشية بالإسكندرية
أخبار المحافظات

عودة الموظفين.. ماس كهربائي بالبوفيه وراء حريق سنترال المنشية بالإسكندرية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات