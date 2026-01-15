بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة

شهد طريق "بنها- كفر شكر" بنطاق مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، تعطلاً في الحركة المرورية نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد بعامود إنارة على الطريق بمنطقة عزبة أبو فرج، ما تسبب في كسره.

على الفور، انتقل فريق من كهرباء مدينة بنها إلى موقع الحادث للعمل على صيانة واستعادة العامود حفاظًا على استمرارية أعمال الإنارة في المنطقة.

وكشف وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، أن غرفة الأزمات بالمجلس تلقت بلاغًا بالواقعة، تم الانتقال على إثره لمعاينة الموقع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وأضاف رئيس المدينة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وحماية سلامة المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.