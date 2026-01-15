5 توصيات لجلسة حوارية بجامعة القاهرة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة

شهدت قاعة ساويرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جلسة حوارية بعنوان "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل"، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، لمناقشة السياسات والآليات التنفيذية الداعمة لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة داخل الجامعة.

حضر الجلسة عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان المنياوي مسئول ملف الإعاقة والمشرف العام على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، إلى جانب عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومسئولي وحدات الدعم، وممثلي وزارة التعليم العالي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والطلاب من ذوي الهمم وذويهم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال كلمته، أن جامعة القاهرة تتعامل مع ملف ذوي الإعاقة باعتباره التزامًا مؤسسيًا وحقًا أصيلًا، وليس من باب العطف أو الشفقة، مشددًا على حرص الجامعة على تهيئة بنيتها التحتية وإتاحة جميع مبانيها، وتوفير الدعم الأكاديمي وفق نوع الإعاقة، سواء السمعية أو البصرية أو الحركية، مع إتاحة الأجهزة والمساعدات التعليمية اللازمة.

وأوضح رئيس الجامعة أن سياسات الجامعة تشمل أيضًا الرعاية النفسية والاجتماعية، والتدريب والتوظيف، مع الالتزام بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا، وتنظيم ملتقيات توظيفية مخصصة لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن طلاب ذوي الهمم يمتلكون قدرات ومهارات متميزة تجعلهم "قادرين باختلاف"، مشيدًا بدور مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة وجهوده المتواصلة.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رجب، الإجراءات المعتمدة لقبول ودعم الطلاب من ذوي الإعاقة منذ التحاقهم بالجامعة، مؤكدًا التزام جامعة القاهرة بقبول جميع الطلاب المستوفين للضوابط، ومشيرًا إلى الجذور التاريخية للحضارة المصرية في احترام وتمكين ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور محمد حسين رفعت، إلى جهود الجامعة في تطوير الحرم الجامعي ليكون صديقًا لمتحدي الإعاقة، من خلال إعداد دليل إرشادي للإتاحة، ورفع الوعي المجتمعي بأساليب التعامل الإيجابي والداعم داخل الجامعة.

وأوضحت الدكتورة جيهان المنياوي، أن الجلسة تأتي ضمن ختام المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "تمكين"، وتهدف إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، الذي افتتح في يناير 2022، يُعد من النماذج المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور ممدوح إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تمكين ذوي الإعاقة يمثل مسئولية مشتركة، وأن الطلاب من ذوي الهمم يمتلكون إرادة قوية وقدرة حقيقية على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

واستعرضت الدكتورة نانيس عصام الخدمات التي يقدمها مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والتي تشمل الإتاحة الأكاديمية، وبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، ونشر ثقافة الدمج، وتذليل العقبات داخل الحرم الجامعي.

كما أشار الدكتور إبراهيم المنشاوي، إلى آليات الدعم داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بما في ذلك تخصيص نظم امتحانات مناسبة، وتوفير الأجهزة المساعدة، والعمل على إتاحة طابعة برايل للطلاب المكفوفين.

وأكد الدكتور صلاح فضل، ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يضطلع بدور استشاري ورقابي، ويتعاون مع الجامعات لضمان إتاحة الحرم الجامعي بالكامل، وحماية حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة.

وجاءت أبرز توصيات الجلسة الحوارية علي النحو التالي:

- تشكيل لجنة عليا لمتابعة سياسات الإتاحة الأكاديمية للطلاب من ذوي الإعاقة تحت إشراف الإدارة العليا للجامعة وتضم في عضويتها عمداء ووكلاء كليات الجامعة وممثلي من مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، وذلك لتوحيد آليات تطبيق قرارات لجنة قطاع شئون التعليم والطلاب.

- الحرص على إتاحة كافة مباني الجامعة للطلاب من ذوي الإعاقة وأن يصبح الحرم الجامعي صديق لمتحدي الإعاقة.

- إنشاء منصة تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على مختلف أنواع الإعاقات.

- تنظيم ملتقى توظيفي للطلاب من ذوي الإعاقة يضم مختلف كليات الجامعة.

- توفير وسيلة نقل مخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة لتيسير حركة تنقلاتهم داخل الحرم الجامعي.