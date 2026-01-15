"وسط الدلتا للكهرباء" تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بقطاع الإنتاج

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، عن الحاجة لشغل إحدى الوظائف القيادية الشاغرة بقطاع الإنتاج، وذلك طبقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وأوضحت الشركة، في إعلانها، أن الوظيفة المطلوبة هي رئيس قطاع محطتي توليد كهرباء الصف والمحمدية، على أن يكون شاغل الوظيفة من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة، ومستوفيًا لشروط شغل الوظائف القيادية.

وحددت الشركة عددًا من الشروط لشغل الوظيفة، أبرزها:

- الحصول على بكالوريوس هندسة، مع توافر خبرة مناسبة في مجال العمل لا تقل عن 16 عامًا.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة واحدة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة تعادلها.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

- التمتع بقدرات قيادية وإدارية عالية.

وأشارت الشركة إلى أن الطلبات المقدمة من العاملين خارجها يشترط أن تكون مشفوعة بموافقة جهة العمل الأصلية على النقل في حال الترشيح للتعيين.

وطالبت الشركة الراغبين في التقدم بتقديم الطلبات على النموذج المعد بقطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية (طنطا – البحيرة)، مرفقًا بها نسخة من السيرة الذاتية، ونسخة إلكترونية (CD)، وعدد 3 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب المستندات التي توضح الإنجازات المهنية وخطط تطوير الوحدة المتقدم للعمل بها.

وأكدت الشركة أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 24 يناير 2026، على أن يتم فحص الطلبات وفقًا لأحكام لائحة شؤون العاملين بالشركة، وإخطار المقبولين بموعد المقابلة الشخصية.

