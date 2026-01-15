إعلان

"وسط الدلتا للكهرباء" تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بقطاع الإنتاج

كتب : محمد صلاح

08:54 م 15/01/2026

شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، عن الحاجة لشغل إحدى الوظائف القيادية الشاغرة بقطاع الإنتاج، وذلك طبقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وأوضحت الشركة، في إعلانها، أن الوظيفة المطلوبة هي رئيس قطاع محطتي توليد كهرباء الصف والمحمدية، على أن يكون شاغل الوظيفة من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة، ومستوفيًا لشروط شغل الوظائف القيادية.

وحددت الشركة عددًا من الشروط لشغل الوظيفة، أبرزها:

- الحصول على بكالوريوس هندسة، مع توافر خبرة مناسبة في مجال العمل لا تقل عن 16 عامًا.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة واحدة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة تعادلها.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

- التمتع بقدرات قيادية وإدارية عالية.

وأشارت الشركة إلى أن الطلبات المقدمة من العاملين خارجها يشترط أن تكون مشفوعة بموافقة جهة العمل الأصلية على النقل في حال الترشيح للتعيين.

وطالبت الشركة الراغبين في التقدم بتقديم الطلبات على النموذج المعد بقطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية (طنطا – البحيرة)، مرفقًا بها نسخة من السيرة الذاتية، ونسخة إلكترونية (CD)، وعدد 3 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب المستندات التي توضح الإنجازات المهنية وخطط تطوير الوحدة المتقدم للعمل بها.

وأكدت الشركة أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 24 يناير 2026، على أن يتم فحص الطلبات وفقًا لأحكام لائحة شؤون العاملين بالشركة، وإخطار المقبولين بموعد المقابلة الشخصية.

11

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الوظائف القيادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
زووم

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

البيت الأبيض: حشد القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على تفكير ترامب
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: حشد القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على تفكير ترامب
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات