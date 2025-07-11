المنوفية - أحمد الباهي:

يعيش أهالي قرية مجيريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن على خلفية وفاة شاب لم يُكمل عامه الثلاثين بعد، إذ لقى مصرعه في حادث سير بالقاهرة، راح ضحيته وسقط زميله في العمل مُصابًا أيضًا وحالته لا زالت حرجة داخل أحد المستشفيات.

وأوضح مصدر مقرب لعائلة الشاب، لـ موقع "مصراوي"، أن الفاجعة وقعت مطلع الأسبوع الجاري، حينما توجه "محمد عبد الفتاح مدكور" إلى عمله بالقاهرة - سباك - داخل مجمع سكني حديث، وأثناء سيره بمدينة نصر رفقة صديقه، صدمتهما سيارة مُسرعة تسير عكس الاتجاه.

ونقل الشاب للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه بعد ساعات قليلة بعدما تدهورت حالته الصحية.

رحل "مدكور" وترك لزوجته الشابة 27 عامًا، طفلين صغيرين برائتهما لم تُفهما بعد معنى وفاة الأب.

ويُتابع صديقه، قائلا: "عنده حمزة 3 سنوات، وأحمد 6 سنوات، وكل اللي على لسانهم بابا فين يا ماما؟"، وقد عُرف عن الشاب حُسن خلقه ويشهد الناس له باحترامه".

وشيع أهالي قرية مجيريا جثمان الشاب، يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة مئات الأهالي وسط حالة من الحزن.