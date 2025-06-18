إزالة 29 تعديًا بالإسماعيلية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية، جهودها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وبتكليف ومتابعة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وشهد مركز ومدينة فايد، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدٍّ على أراضٍ مملوكة للدولة، بمساحة إجمالية بلغت 1465 مترًا مربعًا.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور رئيس المركز ونائبه، وبتأمين من قوات إنفاذ القانون، ضمن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وشملت الإزالات تنفيذ قرارات إزالة لعدد من التعديات الواقعة على أراضي أملاك دولة ولاية المحافظة بمساحة 1401 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة تعديات على أراضي ولاية وزارة الري بمساحة 64 مترًا مربعًا.

وجاءت تلك التحركات عقب حصر دقيق من لجنة المتغيرات المكانية، وفي إطار خطة محكمة؛ لاستعادة الأراضي المتعدى عليها وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع.

من جانبه، شدد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المخصص للإزالات في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين جهات الولاية والوحدات المحلية، للتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، أن الدولة لا تتهاون في ملف استرداد أراضيها، وحريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أمنًا قوميًّا لا يجوز المساس به، مشددًا على استمرار العمل بكامل الجدية حتى الانتهاء من تنفيذ كافة قرارات الإزالة المخططة خلال مراحل الموجة الحالية.

ويُذكر أن الموجة 26 لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها خلال شهر مايو الماضي، وتُنفذ حاليًا المرحلة الثانية خلال شهر يونيو.

ويشار إلى أن المرحلة الثالثة تنطلق في الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتعاون مع وزارات الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة، والري، ومحافظة الإسماعيلية، وجهات الولاية المعنية.