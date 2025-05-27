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زفاف الزميل محمد البدري وفيروز حسني .. و"مصراوي" يهنئ العروسين

03:18 م الثلاثاء 27 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف الزميل محمد البدري
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كتب - مصراوي:

في حفل بهيج، مفعم بالسعادة والبهجة، احتفل الزميل محمد البدري، مراسل موقع "مصراوي" في الإسكندرية، بعقد قرانه وزفافه على الزميلة فيروز حسني، الصحفية بمجلة الإسكندرية، بنادي التطبيقيين البحري بالإسكندرية.

حرص عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على حضور الحفل ومشاركة الزميل ووالد العروس الدكتور حسني سيد أحمد، الأستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية فرحتهم.

حضر الحفل رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، ومديري مكاتب ومراسلي الصحف والقنوات في الإسكندرية.

وتتقدم مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ورئيس التحرير مجدي الجلاد، بأجمل التهاني وخالص الأمنيات الطيبة للعروسين بمناسبة الزواج السعيد، متمنين لهم حياة زوجية سعيدة.

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محمد البدري فيروز حسني زفاف
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