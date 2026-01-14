إعلان

البرلمان الأوروبي: حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

كتب-عبدالله محمود:

05:26 م 14/01/2026

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنه حان وقت الحرية في إيران وفرض عقوبات أشد على من يدعمون النظام الإيراني.

وأكدت ميتسولا، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، حظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين مقر البرلمان.

وكانت دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، المحتجين في إيران إلى مواصلة التظاهر رغم حملة القمع الشديدة التي تشنها الجمهورية الإسلامية.

روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية المحتجين في إيران

