قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنه حان وقت الحرية في إيران وفرض عقوبات أشد على من يدعمون النظام الإيراني.

وأكدت ميتسولا، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، حظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين مقر البرلمان.

وكانت دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، المحتجين في إيران إلى مواصلة التظاهر رغم حملة القمع الشديدة التي تشنها الجمهورية الإسلامية.