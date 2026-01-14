مصر تؤكد الاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة إدارة غزة

(أ ش أ)

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجود توافق تم التوصل إليه على أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة التي تضم خمسة عشر عضوا.

وقال عبد العاطى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع السيد رمطان لعمامرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، إننا نأمل أن يتم الإعلان عنها (أعضاء اللجنة) قريبا .. واستكمال باقي الهياكل والأطر التي تم النص عليها في قرار مجلس الأمن ذى الصلة، وأن تتمكن هذه اللجنة من إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد على ثوابت الموقف المصري، التي تنص على الارتباط الكامل بين غزة والضفة، مؤكدا أنه لا مجال للفصل بينهما.

وقال إن تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله، مضيفا أن نشر اللجنة الإدارية لابد أن يتم فى كل ربوع غزة، ولن نقبل أبدا بأي خطوط وهمية للتقسيم داخل القطاع.

وأضاف أننا نأمل أن تنفذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب بالانسحاب من القطاع.