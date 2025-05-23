ميناء نويبع يودّع الفوج السادس من الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، مغادرة الفوج السادس من الحجاج المصريين، ضمن الجسر البحري المخصص لنقل الحجاج برًا إلى الأراضي المقدسة.

وضم الفوج 47 حاجًا على متن باص واحد، استقلوا العبارة "آيلة" في أجواء تنظيمية آمنة وسلسة.

ووجه اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، باستمرار رفع درجات الاستعداد بالميناء، وضمان أعلى مستوى من التنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن خلال رحلتهم.

وأوضح أن إجمالي عدد الحجاج المغادرين حتى اليوم بلغ 2084 حاجًا عبر 48 باصًا، وذلك في إطار خطة تشغيل دقيقة وضعتها الهيئة لضمان انسيابية الرحلات، وتقديم خدمات متميزة تليق بحجاج بيت الله الحرام.