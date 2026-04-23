

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن نتائج حملات تموينية مكثفة جرت على الأسواق بمركزي الفرافرة وبلاط، إذ أسفرت عن تحرير 18 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في إطار جهود ضبط الأسواق ومواجهة المخالفات التموينية.

شنت إدارة تموين الفرافرة حملة رقابية بالتعاون مع الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء، إذ استهدفت الحملة عددًا من الأنشطة التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وانتهاء صلاحية بعض المنتجات، إلى جانب البيع بأسعار تزيد عن السعر الجبري، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي مركز بلاط، نفذت إدارة التموين حملة مماثلة بقيادة مسعد علي مدير الإدارة، بمشاركة ياسر أحمد، مفتش التموين، واستهدفت عددًا من المحال والأنشطة التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تموينية تضمنت نقص وزن الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين، ومزاولة أنشطة بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات.

أهابت مديرية التموين بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية، مؤكدة استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.