ضبط مخالفات متنوعة خلال حملات تموينية مكثفة على أسواق الفرافرة وبلاط

كتب : مصراوي

01:31 ص 23/04/2026

حملة تموينية بالوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن نتائج حملات تموينية مكثفة جرت على الأسواق بمركزي الفرافرة وبلاط، إذ أسفرت عن تحرير 18 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في إطار جهود ضبط الأسواق ومواجهة المخالفات التموينية.

شنت إدارة تموين الفرافرة حملة رقابية بالتعاون مع الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء، إذ استهدفت الحملة عددًا من الأنشطة التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وانتهاء صلاحية بعض المنتجات، إلى جانب البيع بأسعار تزيد عن السعر الجبري، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي مركز بلاط، نفذت إدارة التموين حملة مماثلة بقيادة مسعد علي مدير الإدارة، بمشاركة ياسر أحمد، مفتش التموين، واستهدفت عددًا من المحال والأنشطة التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تموينية تضمنت نقص وزن الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين، ومزاولة أنشطة بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات.

أهابت مديرية التموين بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية، مؤكدة استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تهاون في حق الشعب.. التنمية المحلية تعلن استعادة 13 موقعاً تمهيداً لطرحها
أخبار مصر

لا تهاون في حق الشعب.. التنمية المحلية تعلن استعادة 13 موقعاً تمهيداً لطرحها
انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
شئون عربية و دولية

انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
نهاد أبو القمصان: "قانون الأسرة مش اجتماعي صافي لكن صراع قوة" (فيديو)
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان: "قانون الأسرة مش اجتماعي صافي لكن صراع قوة" (فيديو)
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟